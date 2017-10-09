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Врио губернатора Приморья оставил четырех вице-губернаторов на постах

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Фото: Пресс-служба президента России
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Врио губернатора региона Андрей Тарасенко продлил контракты с четырьмя из десяти вице-губернаторов Приморского края после назначения на должность. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«С и. о. первого заместителя главы региона Василием Усольцевым, и. о. вице-губернаторов Алексеем Суховым, Павлом Серебряковым и Эдуардом Портновым служебные контракты продлены», — сообщила пресс-секретарь врио главы региона Олеся Ясевич.

В ведении Усольцева находятся финансы, экономика, промышленность, транспорт, дорожное хозяйство, земельные и имущественные отношения. Сухов является руководителем аппарата краевой администрации по вопросам государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, госзаказа, информатизации и телекоммуникаций. Серебряков курирует здравоохранение, социальную сферу, физкультуру и спорт. Портнов ответственен за градостроительство, региональный государственный строительный надзор, контроль в области долевого строительства.

И. о. вице-губернатора Денис Бочкарев вернется на ранее занимаемую должность главы департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Вице-губернаторы перешли в статус временно исполняющих обязанности после назначения Тарасенко врио губернатора Приморского края 4 октября. Таким образом, со своих должностей были смещены вице-губернаторы Евгений Полянский (информационная политика, международное сотрудничество, туризм), Игорь Степаненко (внутренняя политика, взаимодействие с региональным парламентом и избиркомом) и Илья Ковалев (культура и образование).

Информации о контрактах с и. о. вице-губернатора по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства Александром Юровым и и. о. вице-губернатора Геннадием Сыромятновым, отвечающим за правовое обеспечение, общественную безопасность, координацию правоохранительной деятельности, защиты государственной тайны, пока нет.

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