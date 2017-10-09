Близ Антарктиды зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

В акватории Тихого океана у Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Природное явление произошло 8 октября в 23:48 мск. Эпицентр находился в 2027 км к юго-западу от города Данидин на Южном острове и в 710 км от побережья Антарктиды. По интенсивности подземных толчков землетрясение оценивается как «разрушительное».

Ранее портал iz.ru писал о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Алеутских островов. Эпицентр находился на глубине 103 км в 773 км восточнее острова Беринга, что является российской территорией. Угроза цунами не объявлялась.