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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на востоке Румынии

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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy
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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в 4:49 (местное время совпадает с московским) в румынском районе Вранча на востоке страны.

Об этом сообщил Национальный институт физики земли (INCDFP).

Очаг подземных толчков залегал на глубине 132,2 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, передает ТАСС.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября в Мексике. По последним данным, жертвами разрушительного удара стихии стали 369 человек.

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