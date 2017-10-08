Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на востоке Румынии

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в 4:49 (местное время совпадает с московским) в румынском районе Вранча на востоке страны.

Об этом сообщил Национальный институт физики земли (INCDFP).

Очаг подземных толчков залегал на глубине 132,2 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, передает ТАСС.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября в Мексике. По последним данным, жертвами разрушительного удара стихии стали 369 человек.