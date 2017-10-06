Второе за день сильное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов японской префектуры Фукусима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море недалеко от побережья в восточной части префектуры, а его очаг залегал на глубине около 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях после землетрясения не поступало. Жителей Японии предупредили о подземных толчках за десять секунд до тектонического удара. Сейчас оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» компания Tokyo Electric Power проверяет, не вызвало ли землетрясение нештатные ситуации на объекте.

Ранее в пятницу землетрясение магнитудой 6,2 произошло в акватории Тихого океана в 238 км к юго-востоку от японского города Кесеннума префектуры Мияги.