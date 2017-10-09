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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у Алеутских островов

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Фото: Global Look Press/Maci/Fotogramma/Ropi
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В акватории Тихого океана в районе Алеутских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Об этом агентству ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у Алеутских островов. Эпицентр находился на глубине 103 км в 773 км восточнее острова Беринга. Это еще территория России», — рассказал собеседник.

От Петропавловска-Камчатского эпицентр находился в 1 228 км. Угроза цунами не объявлялась.

6 октября на Камчатке также было зарегистрировано землетрясение, магнитудой 4. Эпицентр находился в 67 км к востоку от краевого центра. В населенных пунктах подземные толчки также не ощущались, угрозы цунами объявлено не было.

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