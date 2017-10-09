Мадуро предложил провести саммит нефтедобывающих стран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести саммит стран-участниц ОПЕК и не входящих в организацию государств. Такое предложение венесуэльский лидер выдвинул в ходе своих визитов в Россию, Белоруссию и Турцию.

«Мы запустили одну формулу, это предварительное предложение, и надеемся в следующие недели и месяцы совершенствовать ее, получать предложения, выслушивать, кто согласен, а кто нет», –– сказал Мадуро в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон».

По словам Мадуро, такой форум стал бы площадкой для обсуждения и закрепления новой стратегии определения цен на нефть. Он отметил, что провел встречи с 24 министрами нефте- и газодобывающих стран, и многие проявили интерес к его предложению.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце 2016 года, действует до конца марта 2018 года. Соглашение предусматривает сокращение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Решение о продлении сделки будет приниматься на ноябрьской встрече ОПЕК+.

Пока за продление высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола. Также за сокращение добычи нефти для стабилизации цен на рынке выступает Россия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что обсуждение нефтяного рынка стало одной из повесток на встрече президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Отмечается, что Москва и Эр-Рияд получили по $40 млрд дополнительного дохода за счет соглашения ОПЕК+.