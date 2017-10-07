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«Роснефть» и Куба обсудили расширение сотрудничества

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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«Роснефть» планирует развивать сотрудничество с Кубой в сфере нефтедобычи, расширения объема поставок и реконструкции кубинского НПЗ Cienfuegos, сообщает пресс-служба компании.

Указывается, что перспективы сотрудничества в ходе рабочий встречи обсудили глава «Роснефти»  Игорь Сечин, министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Альфредо Лопес и чрезвычайный и полномочный посол Кубы Эмилио Лосада Гарсия.

«В ходе встречи стороны обсудили расширение объема поставок, совместные добычные проекты, а также перспективы взаимодействия при модернизации кубинского нефтеперерабатывающего завода Cienfuegos», — сказано в сообщении.

Кроме того, представители «Роснефти» ознакомили кубинскую делегацию с ходом реконструкции Туапсинского НПЗ, который является старейшем в отрасли нефтеперерабатывающим предприятием. Планируется, что его мощность будет увеличена до 12 млн т нефти в год, а глубина переработки сырья — до 98,5%. Завод будет производить широкий спектр нефтепродуктов, отвечающих самым высоким экологическим требованиям.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Роснефть» и Минфин РФ согласовали инвестиционные стимулы для Самотлорского месторождения.

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