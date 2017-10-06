Минфин согласовал стимулы для Самотлорского месторождения «Роснефти»

Российская нефтекомпания «Роснефть» и Министерство финансов РФ согласовали инвестиционные стимулы для Самотлорского месторождения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В пятницу «Роснефть» и Минфин России завершили работу по подтверждению расчетного эффекта представления инвестиционных стимулов для Самотлорского месторождения. До 15 октября 2017 года Минфин должен будет представить соответствующий законопроект.

«По итогам проведенных консультаций, Минфин России в срок до 15 октября 2017 года представит законопроект по предоставлению инвестиционных стимулов Самотлорскому месторождению ПАО «НК «Роснефть» в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд рублей на срок 10 лет», — говорится в сообщении.

«Роснефть», в свою очередь, примет на себя расширенные инвестиционные обязательства «части долгосрочного увеличения объемов добычи, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры».

Главный исполнительный директор нефтекомпании Игорь Сечин подчеркнул, что данные меры были подготовлены в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по повышению инвестиционной привлекательности «Роснефти». Он также добавил, что на ближайшем заседании совета директоров компании будет утверждена расширенная программа инвестиций для Самотлорского месторождения.

Инвестиционные стимулы будут введены в действие 1 января 2018 года.