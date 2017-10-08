На месте пожара в ТЦ «Синдика» превышения ПДК вредных веществ нет

В МЧС заявили, что превышения предельно допустимого количества вредных веществ на месте пожара в ТЦ «Синдика», которому ранее была присвоена третья категория сложности, не наблюдается. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС.

Ранее глава ведомства Владимир Пучков поручил усилить мониторинг воздуха как в районе пожара, так и по всей Москве и по Московской области. Кроме того, Пучков заявлял о важности своевременного оповещения водителей об ограничениях, связанных с пожаром.

Пожар вспыхнул на цокольном этаже ТЦ, а позже распространился по всей территории здания, откуда было выведено 3 тыс. человек. По последним данным, пострадали три человека. При тушении пожара используются все новейшие средства, в том числе и вертолеты Московского авиационного спасательного центра. Для забора воды из Москвы-реки установлены две насосные станции.

По состоянию на 22:56 пожар локализован.