Анонимные сообщения о «минировании» поступили в шесть ТЦ Москвы

Анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в воскресенье в шесть торговых центров Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило еще одно сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Коломенский». Здание сейчас проверяется кинологами», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, сообщения с угрозой «минирования» поступали в ТЦ «Капитолий» на проспекте Вернадского, в ТЦ «Тульский», на Митинский радиорынок, в ТРЦ «Гудзон» и ТЦ «Дубровка». Ни в одном случае информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

Анонимные сообщения о минировании продолжают поступать в различные объекты по всей России с 10 сентября. По данным фактам возбуждено многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее портал iz.ru сообщил, что полиция задержала мужчину, сообщившего о заложенной бомбе в одном из магазинов на Ленинградском проспекте в Москве.

Полная картина событий — в сюжете портала iz.ru: Телефонный терроризм