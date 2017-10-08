Прямой эфир
Экономика
S7 и «Роскосмос» вернутся к сотрудничеству по «Морскому старту»
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дну возросла до 6 тыс. кв. м
Спорт
Кокорин: «Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли»
Мир
В РФ хотят «зеркально» сократить количество американских СМИ
Мир
Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на выборах
Сюжет:

Анонимные сообщения о «минировании» поступили в шесть ТЦ Москвы

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в воскресенье в шесть торговых центров Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило еще одно сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Коломенский». Здание сейчас проверяется кинологами», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, сообщения с угрозой «минирования» поступали в  ТЦ «Капитолий» на проспекте Вернадского, в ТЦ «Тульский», на Митинский радиорынок, в ТРЦ «Гудзон» и ТЦ «Дубровка». Ни в одном случае информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

Анонимные сообщения о минировании продолжают поступать в различные объекты по всей России с 10 сентября. По данным фактам возбуждено многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее портал iz.ru сообщил, что полиция задержала мужчину, сообщившего о заложенной бомбе в одном из магазинов на Ленинградском проспекте в Москве.

Полная картина событий — в сюжете портала iz.ru: Телефонный терроризм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один из крупных отелей «заминирован» в центре Москвы
СМИ: поступили звонки о минировании трех московских аэропортов
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017