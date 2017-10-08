Полиция задержала мужчину, сообщившего о минировании магазина в Москве

Полицейские задержали телефонного террориста, который сообщил о минировании одного из магазинов на Ленинградском проспекте в Москве. Как передает столичное ГУ МВД РФ, им оказался 42-летний житель подмосковного Зарайска.

Мужчина вечером в пятницу сообщил в полицию о том, что в магазине на Ленинградском проспекте будет взрыв. Прибывшие на место полицейские после проведенной проверки не обнаружили взрывных устройств. Подозреваемый был задержан в течение получаса возле соседнего дома.

Сейчас в отношении него заведено уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма, заявили в ведомстве.

Напомним, волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. В ФСБ ранее заявили, что ущерб от ложных сообщений о минировании составил более 300 млн рублей. Другие новости по этой теме читайте в подборке iz.ru «Телефонный терроризм».