СМИ: поступили звонки о минировании трех московских аэропортов

Неизвестные сообщили в пятницу о якобы минировании сразу трех аэропортов Москвы — Внуково, Жуковского и Шереметьево. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Практически одновременно поступили анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево, Внуково и Жуковском», — цитирует «Интерфакс» сотрудника экстренных служб.

Злоумышленники дозвонились до кафе во Внуково, бюро информации в Жуковском и аптеки в Шереметьево, передает BFM.RU.

Поступившая информация проверяется.

Портал iz.ru писал ранее, что после ложного звонка о минировании сотрудники аэропорта Жуковский были эвакуированы из здания. На тот момент рейсов и пассажиров в аэропорту не было. Кинологи проверили всю прилегающую территорию. Взрывного устройства обнаружено не было.

После поступившего в пятницу анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве людей пришлось эвакуировать и из здания Московской областной думы.