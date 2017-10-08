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Азаров подверг критике закон о пенсионной реформе на Украине

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Пенсионная реформа, закон о которой сегодня подписал президент Украины Петр Порошенко, повлечет сокращение числа претендентов на получение пенсии, считает бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

Он отметил, что целью реформы является снижение затрат Пенсионного фонда, дефицит которого насчитывает 50%.

«Там предусмотрено всё, что можно сделать с тем, чтобы уменьшить количество претендующих на пенсию людей. Каждый ее пункт уменьшает шансы будущих пенсионеров на получение нормальной пенсии», — заявил экс-глава кабмина в интервью телеканалу RT.

Кроме того, Николай Азаров подчеркнул, что с помощью этой инициативы власти Украины надеются получить очередной транш от МВФ, который, по мнению бывшего премьера, «будет либо разворован, либо использован на возврат кредитов самому МВФ».

Экс-председатель правительства также заметил, что руководство Международного валютного фонда выдает кредиты Украине в нарушение устава организации, поскольку в нем запрещается финансирование стран, ведущих военные действия и не обслуживающих свои суверенные долги.

Ранее в воскресенье президент Украины Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, которая повышает необходимый страховой стаж для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.

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