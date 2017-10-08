Актер Пашинин раскритиковал украинскую армию

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Киева в одном из украинских добровольческих батальонов, обругал украинскую армию в интервью «Обозревателю». По его словам, он не вступил бы в ряды ВСУ, даже если бы на него было оказано давление.

Украинская армия, заявил Пашинин, превращается в «крепостную советскую армию». Актер не уточнил при этом, что именно он имеет в виду. Он добавил, что «дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты», цитирует Пашинина телеканал «Звезда».

«Вы посмотрите на наше командование», — добавил он. Пашинин также рассказал, что он и его «товарищи» не будут вступать в ВСУ, несмотря на то что добровольческие батальоны постепенно интегрируют в армию Украины.

Анатолий Пашинин снимался в фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего», в конце августа стало известно, что актер вступил в добровольческий батальон, сообщал портал iz.ru.