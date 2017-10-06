ДНР: около 900 иностранцев воюют на стороне ВСУ в Донбассе

Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что около 900 иностранцев воюют на стороне украинских силовиков в Донбассе. Иностранцы — инструкторы и наемники, уточнили в ДНР.

«Нам известно о 129 инструкторах из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии, Британии, которые координируют действия подразделений ВСУ», — приводит «РИА Новости» сообщение командования ДНР. Уточняется, что в Донбассе действует более 60 снайперов из Литвы и Польши.

Портал iz.ru ранее сообщил, что в случае силового разрешения конфликта в Донбассе Украина за десять дней военных действий потеряет от 10 до 12 тыс. военнослужащих, из них 3 тыс. убитыми, заявил глава украинского генштаба Виктор Муженко.