МЧС попросило жителей прилегающих к ТЦ «Синдика» домов закрывать окна

МЧС России обратилось к жителем домов, расположенных рядом с ТЦ «Синдика», закрывать окна. Об этом пишет ТАСС.

«В связи с продолжительным горением в ТЦ «Синдика» просьба закрыть плотно окна», — говорится в сообщении.

В ведомстве также посоветовали по возможности не находиться на открытом воздухе.

Ранее стало известно, что в торговом центре «Синдика» начался пожар. В настоящее время пожарным удалось остановить распространение огня. Ожидается, что возгорание удастся локализовать к 4 часам утра понедельника.

По данным МЧС, два человека пострадали из-за пожара. По данным агентства «Интерфакс», всего пострадали три человека.