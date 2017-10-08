Сильвио Берлускони подарил Владимиру Путину пододеяльник

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони подарил президенту России Владимиру Путину вышитый пододеяльник ручной работы. Берлускони побывал на дне рождения президента в Сочи, отмечает итальянская пресса, сообщает «РИА Новости».

На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея. Владимира Путина, отмечавшего в субботу 65-летие, и Сильвио Берлускони связывают давние добрые отношения.

Портал iz.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и заявил, что всегда относился к нему с сыновней почтительностью.