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Президент Узбекистана поздравил Владимира Путина с 65-летием

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

В поздравлении, как отмечается, президент Узбекистана подчеркнул «роль и огромный личный вклад руководителя России в развитие и углубление стратегического партнерства и союзничества, расширение многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами».

Шавкат Мирзиёев пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов, а дружественному российскому народу мира и процветания.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и заявил, что всегда относился к нему с сыновней почтительностью, сообщил портал iz.ru. 

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