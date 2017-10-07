Президент Узбекистана поздравил Владимира Путина с 65-летием

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

В поздравлении, как отмечается, президент Узбекистана подчеркнул «роль и огромный личный вклад руководителя России в развитие и углубление стратегического партнерства и союзничества, расширение многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами».

Шавкат Мирзиёев пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов, а дружественному российскому народу мира и процветания.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и заявил, что всегда относился к нему с сыновней почтительностью, сообщил портал iz.ru.