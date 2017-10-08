Глава МИД Ирана пообещал дать Трампу адекватный ответ на его заявления

Иран ответит на недружественные заявления президента США Дональда Трампа по ядерной сделке с ИРИ, которыми он планирует выступить в ближайшие дни. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.

«Как только Трамп сделает свои комментарии, которые почти [уже] ясны, Исламская Республика Иран даст адекватный ответ», — приводит ТАСС заявление министра. Он также подчеркнул, что Иран избирает политический курс в регионе вне зависимости от риторики других государств.

14 июля 2015 года шестерка посредников и Иран приняли совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), урегулировавший вопрос иранского атома. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что эта сделка не отвечает интересам страны.

Ранее американский лидер выразил свою убежденность в том, что руководство Ирана финансирует КНДР.