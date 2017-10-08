Басурин: украинские силовики выпустили более 90 снарядов за сутки

Свыше 90 мин и снарядов за сутки применили украинских силовики против самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«На донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам 11 населенных пунктов выпущено десять танковых снарядов, семь мин калибром 120 мм и 59 мин калибром 82 мм», — приводит «РИА Новости» слова представителя оперативного командования республики.

Кроме того, Эдуард Басурин отметил, что ВСУ также выпустили 17 мин калибром 82 мм на мариупольском направлении. Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Ленинское и Коминтерново, а также окраина Горловки.

Ранее в командовании ДНР сообщили, что на стороне ВСУ в Донбассе воюют около 900 иностранцев, в том числе из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии и Британии.