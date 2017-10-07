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Плотницкий ответил Порошенко: армия ЛНР — вторая в Европе

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Лидер Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что народная милиция самопровозглашенной республики должна занимать второе место в Европе. Об этом Плотницкий заявил на мероприятии, посвященном третьей годовщине образования народной милиции, сообщает «РИА Новости».

Плотницкий отметил, что это возможно в том случае, если вооруженные силы Украины считать третьими по силе в Европе. Лидер ЛНР напомнил высказывание президента Украины, что его армия — вторая по силе в Европе.

«Если Порошенко хвастается, что у него третья армия по силе в Европе, то если мы его с вами дважды били, тогда у нас, по его логике, вторая армия в Европе», — сказал он. «Ну а первая вы знаете у кого», — добавил Плотницкий.

Портал iz.ru сообщил, что в случае одобрения Верховной радой законопроектов о реинтеграции Донбасса начнется новая фаза войны, заявили в руководстве ДНР и ЛНР.

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