Мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится в Вене 20 октября

Комитет по мониторингу выполнения сделки о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ проведет очередное заседание 20 октября в Вене, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник в ОПЕК.

«Все опции развития сделки открыты для обсуждения», — сказал он.

По словам собеседника агентства, к участию во встрече также приглашены представители Ливии, Нигерии и Ирака.

Венское соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, принятое странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в картель, было заключено в 2016 году и вступило в силу с 1 января 2017 года. Оно предполагает суммарное сокращение нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тыс. баррелей приходятся на Россию. Ливия и Нигерия по условиям сделки освобождены от сокращения добычи, поскольку военные конфликты нанесли сильный урон нефтяной промышленности этих стран.

В мае срок действия соглашения продлили до конца I квартала 2018 года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил в ходе международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», что продление сделки ОПЕК+ в 2018 году будет зависеть от ситуации на рынке.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак рассказал, какую сумму сделка ОПЕК+ принесла российскому бюджету.