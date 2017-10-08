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Собянин: количество долгостроев в Москве сократилось с 669 до 261

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Количество заброшенных зданий в Москве за семь лет сократилось с 669 до 261. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы начали системную работу с этой проблемой семь лет назад и за это время сократили количество заброшенных зданий с 669 до 261», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Он также отметил, что в этом году были возобновлены работы на 28 объектах.

Ранее мэр Москвы сообщил, что жители столицы все чаще используют бота в мессенджере Telegram, чтобы записаться к врачу. За полтора месяца им воспользовались более 30 тыс. раз.

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