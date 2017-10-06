Собянин: расходы на энергопотребление надо снизить на 40% до 2020 года

Столичные власти планируют до 2020 года на 40% снизить расходы на энергопотребление, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, принявший в пятницу участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя», участие в котором в этом году приняли делегации из более чем 70 стран.

Собянин осмотрел в выставочном комплексе «Манеж» стенды крупных энергетических компаний и выступил на одном из пленарных заседаний, посвященных внедрению цифровых технологий и развитию городской инфраструктуры.

Столичный мэр также рассказал о работе теплосетей. По его словам, сейчас почти не происходит длительного отключения потребителей.

«Мы не замечаем эту работу. Мы ее замечаем, когда становится в квартирах холодно, мы говорим: что такое, что случилось, давайте быстрее. Но в течение всего отопительного сезона практически таких отключений не происходит», — цитирует Собянина «ТВ Центр».

Мэр Москвы добавил, что всю систему стабилизировали благодаря системной работе и теперь она развивается планово.

Накануне Сергей Собянин заявил, что столичные власти не собираются ставить опыты по совмещению обязательного медицинского страхования (ОМС) и платной медицины.