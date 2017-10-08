Задержанные на несанкционированных акциях в России отпущены из полиции

Все задержанные на прошедших в субботу в регионах России несанкционированных акциях отпущены из отделений полиции, сообщили в воскресенье в пресс-центре МВД России.

«Всего в отделы полиции было доставлено 136 человек. Всех их отпустили», — цитирует сообщение правоохранителей ТАСС.

Как уточняет агентство, в отделы внутренних дел доставлялись граждане, которые допускали грубые нарушения общественного порядка.

Ранее в столичном главке МВД сообщали, что количество участников несанкционированной акции протеста в Москве составляло порядка 700 человек.

В СК возбудили дело по факту смерти женщины в Санкт-Петербурге. По данным следователей, из-за проведения несанкционированных акций скорая помощь не успела спасти женщину.