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Задержанные на несанкционированных акциях в России отпущены из полиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Все задержанные на прошедших в субботу в регионах России несанкционированных акциях отпущены из отделений полиции, сообщили в воскресенье в пресс-центре МВД России.

«Всего в отделы полиции было доставлено 136 человек. Всех их отпустили», — цитирует сообщение правоохранителей ТАСС.

Как уточняет агентство, в отделы внутренних дел доставлялись граждане, которые допускали грубые нарушения общественного порядка.

Ранее в столичном главке МВД сообщали, что количество участников несанкционированной акции протеста в Москве составляло порядка 700 человек.

В СК возбудили дело по факту смерти женщины в Санкт-Петербурге. По данным следователей, из-за проведения несанкционированных акций скорая помощь не успела спасти женщину

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