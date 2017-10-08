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Скорая не успела к умирающей женщине из-за митинга в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины, к которой из-за перекрытых во время митинга оппозиции дорог не успела приехать скорая помощь. Дело расследуется по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщила пресс-служба главного Следственного управления СК по городу.

По версии следствия, в субботу из квартиры дома на Колокольной улице поступил вызов скорой помощи в связи с плохим самочувствием 55-летней женщины.

По указанному адресу были направлены врачи из Мариинской больницы, но из-за митинга движение в районе Невского проспекта было затруднено. В результате чего на вызов была отправлена другая бригада, которая смогла лишь констатировать смерть женщины.

Ранее в полиции «Интерфаксу» сообщили, что врачей не пропустили участники несанкционированной акции. А для проезда скорой потребовалась помощь ГИБДД, врачи приехали к месту через 16 минут после вызова, хотя в нормальных условиях время составило бы пару минут.  

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