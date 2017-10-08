В Дагестане задержан лихач, не уступивший дорогу кортежу главы МВД

Нарушитель на автомобиле BMW, не уступивший дорогу кортежу главы МВД Дагестана, задержан в Махачкале, сообщили в правоохранительных органах региона.

«В Каспийске водитель на затонированном автомобиле BMW не уступил дорогу кортежу главы МВД Дагестана, затем на высокой скорости, создав при этом ряд аварийных ситуаций, попытался скрыться», — цитирует сообщение источника «РИА Новости».

Уточняется, что на предложение остановиться водитель не реагировал. Также полицейские не смогли остановить его на посту между городами Каспийск и Махачкала, задержать его удалось только в Махачкале.

В ведомстве отметили, что задержанный ранее был судим за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Кроме того, он более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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