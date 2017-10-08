Один погибший в ДТП под Владимиром остается неопознанным

Один из 17 погибших в ДТП во Владимирской области остается неопознанным.

Об этом сообщил вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков.

«Мы предполагаем, что он гражданин Узбекистана. Он остается во Владимире, дальше будут проводиться мероприятия по его опознанию», — цитирует его ТАСС.

Лобаков отметил, что все остальные погибшие опознаны.

В субботу на родину самолетом были отправлены 36 граждан Узбекистана, выживших в ДТП, и тела 15 погибших.

По словам вице-губернатора, в России остается тело еще одного погибшего — гражданина Казахстана.

«Это водитель, он опознан, и по нему будет решаться вопрос с посольством Казахстана», — уточнил Лобаков.

Напомним, под утро 6 октября на железнодорожном переезде у станции Покров во Владимирской области в застрявший на путях автобус врезался поезд. В результате столкновения погибли 17 человек, 16 из них — граждане Узбекистана. Всего было 58 пассажиров.