Во Львове отменили концерт музыканта Бабкина из-за угроз радикалов

Во Львове радикалы блокируют вход в клуб «Малевич», где должен состоятся концерт украинского музыканта, экс-участника группы 5'nizza Сергея Бабкина. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местное издание «Форпост».

«Сегодня, 7 октября, во Львове запланирован концерт Сергея Бабкина — бывшего фронтмена группы 5nizza. Концерт должен состояться в клубе «Малевич» на проспекте Чорновила. Уже сейчас вход в клуб полностью заблокирован», — сказано в сообщении.

Утверждается, что радикалы пытаются сорвать концерт из-за того, что Бабкин ранее давал концерты в России, в частности, в Крыму. На место событий прибыли сотрудники полиции.

Артист пытался переговорить с протестующими, однако безуспешно. Из-за протестов концерт музыканта отменили.

«Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника. Люди начинают расходиться», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре на Украине был отменен гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте, причина отмены не сообщалась. В середине августа из-за угроз националистов отменили концерт Светланы Лободы, намеченный на 3 сентября – радикалы грозились «устроить беспорядки и привезти в город группы иногородних для совершения противоправных действий в отношении жителей и гостей города». В июне по той же причине было отменено выступление репера Басты в Одессе.

Сегодня портал iz.ru сообщал, что минкультуры Украины готовит документ, предусматривающий штрафы для российских артистов за нарушение украинских законов. Максимальная сумма может составить $12 тыс. 5 октября Верховная рада приняла закон, согласно которому актеры и музыканты из РФ могут выступать на Украине после разрешения СБУ.