Захарова: депортация журналиста НТВ напоминает «охоту на ведьм»

Выдворение корреспондента НТВ Вячеслава Немышева с территории Украины напоминает «средневековую охоту на ведьм». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала.

«Немножко напоминает средневековую охоту на ведьм. Забрали с улицы просто по звонку и по требованию какого-то гражданина, которому он не понравился», — цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, Немышева задержали 4 октября в Киеве, где он выполнял редакционное задание. Как сообщалось на сайте НТВ, корреспондента программы «Центральное телевидение» отвезли в отделение полиции, где его допрашивали сотрудники СБУ. Связи с журналистом не было.

В пресс-службе Службы безопасности Украины заявили, что корреспондент был задержан «за совершение уголовного правонарушения» — при нем было обнаружено аккредитационное удостоверение для работы в провозглашенной Донецкой народной республике, что и стало основанием для выдворения из страны. Немышеву запрещен въезд на Украину на три года.