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Власти Украины будут штрафовать артистов из России

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Документ, предусматривающий штрафы для российских артистов за нарушение законов Украины, готовит минкультуры страны. По данным ТАСС, об этом на брифинге в субботу, 7 октября, сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Анатолий Грицак.

Штрафы предусматриваются достаточно большие — до $12 тыс. Ранее Верховная рада 5 октября приняла закон, по которому артисты из России могут выступать на Украине после соответствующего разрешения СБУ.

Запрет выступать на Украине касается артистов, чьи имена внесены в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности». Среди них музыканты, режиссеры, актеры, певцы.

МИД РФ раскритиковал решение Киева о введении ограничений на гастроли российских артистов, сообщал портал iz.ru.

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