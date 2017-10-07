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Католики и православные восстановят церкви в Сирии

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Русская православная церковь вместе с Римско-католической церковью создала рабочую группу, которая займется восстановлением разрушенных христианских святынь в Сирии.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Эта группа сейчас составляет каталог разрушенных церквей, и мы будем помогать их восстанавливать», — рассказал в эфире «Россия 24» председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он добавил, что кроме храмов нужно будет «помогать людям восстановить их жилища, многие дома там разрушены либо повреждены».

Некоторые сирийские храмы полностью уничтожены или разграблены, добавил митрополит.

Портал iz.ru ранее сообщил, что президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России действия российских войск в Сирии.

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