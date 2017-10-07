Главы МИД России и Сирии встретятся в Сочи 11 октября

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится со своим сирийской коллегой Валидом Муаллемом в Сочи 11 октября.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки замглавы МИДа Михаил Богданов, сообщает ТАСС.

«11 октября, как я понимаю, состоится встреча министров», — сказал Богданов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российские военные уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков ИГ (организация запрещена в РФ) в районе населенного пункта Меядин в Сирии.