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Пенсионер стрелял в жену и дочь в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Бывший моряк дальнего плавания совершил нападение на членов собственной семьи в Санкт-Петербурге. Убийство произошло вечером в пятницу, 6 октября, в одной из квартир по Петергофскому шоссе в Красносельском районе.

Предварительно установлено, что пенсионер дважды выстрелил в 70-летнюю супругу, женщина умерла до приезда медиков. 37-летняя дочь подозреваемого осталась жива, она госпитализирована. Следователи восстанавливают картину произошедшего, устанавливаются мотивы мужчины, сообщает сайт «Комсомольская правда».

Подозреваемый арестован, проводится расследование.

Портал iz.ru ранее сообщил, что уголовное дело возбуждено после обнаружения тела москвички 1966 года рождения в ее ранее проданной квартире.

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