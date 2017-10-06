Женщину убили в Москве после продажи квартиры

Уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве и мошенничестве возбуждено после обнаружения тела москвички 1966 года рождения в ее ранее проданной квартире. С заявлением о пропаже родственницы обратились в полицию ее близкие, сообщает НТВ.RU.

В ходе расследования установлено, что 51-летняя женщина продала свою трехкомнатную квартиру на востоке Москвы. Тело погибшей обнаружили в комоде, стоявшем в проданной ею квартире. Причиной смерти москвички стала черепно-мозговая травма. В рамках расследования задержаны подозреваемые, с ними работают следователи, пишут «Дни.ру».

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