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Женщину убили в Москве после продажи квартиры

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве и мошенничестве возбуждено после обнаружения тела москвички 1966 года рождения в ее ранее проданной квартире. С заявлением о пропаже родственницы обратились в полицию ее близкие, сообщает НТВ.RU.

В ходе расследования установлено, что 51-летняя женщина продала свою трехкомнатную квартиру на востоке Москвы. Тело погибшей обнаружили в комоде, стоявшем в проданной ею квартире. Причиной смерти москвички стала черепно-мозговая травма. В рамках расследования задержаны подозреваемые, с ними работают следователи, пишут «Дни.ру».

Портал iz.ru сообщал о видеозаписи, на которой запечатлен момент нападения на бизнесмена Арсена Папазяна в Банковском переулке в центре Москвы.

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