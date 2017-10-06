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Появилось видео расстрела бизнесмена в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В распоряжении портала iz.ru появилась видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на бизнесмена Арсена Папазяна в Банковском переулке в центре Москвы.

На кадрах видно, что киллер дожидался предпринимателя во дворе. Выстрелив в предпринимателя четыре раза, мужчина скрылся с места происшествия на велосипеде. 

Предполагается, что преступник после убийства переоделся в рабочую форму во дворах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что после нападения предпринимателя доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц, где он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». 

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