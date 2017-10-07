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Тони Брэкстон отмечает 50-летний юбилей

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Фото: Global Look Press/Hubert Boesl
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Одной из самых известных поп-исполнительниц 1990-х Тони Брэкстон исполнилось 50 лет. Ее самой известной композицией стала песня Unbreak My Heart, которая полюбилась миллионам людей по всему миру.

Накануне праздника Брэкстон выпустила новое видео на песню Deadwood. А в следующем году готовится к выходу ее новый альбом.

Брэкстон — старшая из шестерых детей в семье священника, петь публично она начала в церковном хоре. Она является обладательницей семи премий «Грэмми» и одной из самых успешных исполнительниц в стиле ритм-н-блюз, поп и соул, передает «Газета.ру».

Президент России Владимир Путин также отмечает день рождения 7 октября, его уже поздравили лидеры 11 государств.

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