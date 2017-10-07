Путин побывал на тренировке сборной по пляжному волейболу

Владимир Путин побывал в новом спортивном центре Сочи. С инфраструктурой комплекса президента знакомил Николай Патрушев. Секретарь Совета безопасности РФ — глава Всероссийской федерации волейбола. Он показал гостям современную площадку для пляжного волейбола.

Президент с интересом наблюдал за тренировкой российской сборной. На поле — 20-летние чемпионки Европы и серебряные призеры чемпионата мира. На память о встрече девушки подарили Владимиру Путину волейбольный мяч.