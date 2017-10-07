Вагоны грузового поезда под Тулой подняты, пути восстанавливают

Все 24 вагона грузового поезда, сошедшего с рельсов в Тульской области, подняты, начались работы по восстановлению путей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу РЖД.

«Железнодорожники подняли и убрали с путей все вагоны грузового поезда, сошедшие сегодня ночью на перегоне Малая Андреевка – Турдей в Тульской области. В настоящее время развернуты работы по восстановлению поврежденного железнодорожного полотна», — сказано в сообщении.

На данный момент поезда по-прежнему следуют по альтернативным маршрутам, диспетчеры стараются минимизировать опоздания.

«Из-за необходимости объезда с отклонением от графика в пути находятся пассажирские поезда № 116 Адлер–Санкт-Петербург, № 49 Кисловодск–Санкт-Петербург, № 55 Баку–Москва, также прогнозируется задержка поезда № 29 Липецк–Москва», — дополняется в сообщении.

Напомним, накануне 24 вагона из 52 сошли с рельсов в Ефремовском районе на 318-м км перегона Малая Андреевка – Турдей. В результате произошедшего никто не пострадал. В составе поезда были цистерны с топливом, случилась незначительная утечка дизельного топлива, однако возгорания не произошло. Также сообщалось о повреждении около 100 м путей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, причинившем по неосторожности крупный ущерб, сумма которого устанавливается.