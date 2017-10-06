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По факту схода вагонов поезда под Тулой возбуждено уголовное дело

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После схода вагонов грузового поезда в Тульской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, причинившем по неосторожности крупный ущерб. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Напомним, ЧП произошло в Ефремовском районе на 318-м км перегона Малая Андреевка – Турдей. С рельсов сошли 24 вагона из 52. В составе поезда были цистерны с топливом, случилась незначительная утечка дизельного топлива, однако возгорания не произошло. Пострадавших нет.

Владельцам груза и ОАО «РЖД» причинен крупный ущерб, его сумма устанавливается. На место происшествия прибыли аварийно-спасательные службы, восстановительные поезда и следственно-оперативная группа. Движение в одну сторону нарушено, в связи с чем был организован альтернативный график следования поездов.

Напомним, два дня назад доследственную проверку после схода четырех вагонов с углем начали следователи в Красноярском крае. Инцидент произошел на стрелочном переводе станции Ачинск-1. В аварии никто не пострадал, но сходом четырех груженых вагонов были повреждены пути, из-за чего были задержаны четыре пассажирских поезда.

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