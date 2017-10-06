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Роскомнадзор: речь о блокировке Telegram не идет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прокомментировала свой ранее опубликованный в Сети видеоролик, в котором обещала в понедельник, 9 октября, рассказать «страшную правду» пользователям Telegram.

Опубликованное видео, рассказывающее о некоем событии, которое произойдет 9 октября и заканчивающееся фразой, «Бегите, пока можете», вызывало толки и ажиотаж среди пользователей Сети. В частности, высказывались предположение, что Роскомнадзор намерен заблокировать популярный мессенджер Telegram в России, отмечает телеканал «Звезда».

Эту версию в Роскомнадзоре отвергают, сообщает телеканал «360». На странице в соцсетях ведомства появилось сообщение: «Видим бурную реакцию на наш ролик. Но она, что называется, «не про то». «Не надо волноваться, речь о блокировках не идет. Дождитесь 9 октября. И всё увидите», — уточняет Роскомнадзор.

Портал iz.ru сообщал, что ФСБ России выступает за запрет оборота анонимных SIM-карт и анонимности в интернет-мессенджерах. Об этом сообщил директор ведомства Александр Бортников.

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