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Цирк на проспекте Вернадского передадут в собственность Москвы

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Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис
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Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского могут передать в собственность городу. Об этом в пятницу сообщила заместитель директора БМГЦ Татьяна Запашная.​

Передача цирка, который в настоящее время находится в федеральной собственности в статусе ФГУП, может состояться до конца текущего года, пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве.

По словам Запашной, цирк передают Москве, поскольку в бюджете города есть средства для его реконструкции: необходимо модернизировать зрительный зал, поменять систему кондиционирования, крышу и кресла.

Директор БМГЦ Эдгард Запашный рассказал, что стоимость капитального ремонта Большого Московского цирка на проспекте Вернадского может составить от 4,5 до 11 млрд рублей.

Запашный отметил, вопрос о передаче цирка в собственность столице обсуждается в Министерстве культуры. Руководитель цирка считает такое решение целесообразным, поскольку БМГЦ является знаковым культурным учреждением Москвы, пишет сетевое издание m24.ru.

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