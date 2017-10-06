Якутские бренды начнут продвигать в Чехии

Бренды республики начнут продвигать в Чехии и ряде других европейских стран, сообщается на сайте государственных органов Якутии.

Представители одной из чешских компаний побывали в Якутии и познакомились с продукцией местных товаропроизводителей. Кроме того, чешская делегация участвовала во встречах с представителями министерства сельского хозяйства и продовольственной политики, министерства инвестиционного развития и предпринимательства региона, сообщает ИА SakhaNews. Также прошли встречи с представителями Торгово-промышленной палаты республики и местными производителями пищевых продуктов.

Потенциальным инвесторам предложили поучаствовать в продвижении на европейских рынках местных брендов «Сделано в Якутии» и «Сила тундры». Также обсуждался экспорт продукции Якутии в Чешскую Республику.