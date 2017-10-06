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Милонов предложил законодательно запретить операции по смене пола

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект о запрете проведения в России операций по смене пола. Парламентарий считает это негуманным, сообщила пресс-служба депутата.

«Проведение подобных операций противоречит как минимум самой сути медицины — после этих процедур сокращается срок жизни, возникают различные проблемы со здоровьем, возрастает риск самоубийства», — цитирует Милонова «РИА Новости».

Депутат считает, что нет никаких медицинских причин для проведения подобных операций. И чаще всего люди, которые хотят изменить пол, нуждаются в психической или психологической помощи. По его словам, хирурги лишь хотят выманить у несчастных последние деньги и отправить их умирать.

Милонов пояснил, что его мнение основывается на выводах врачебного сообщества. Документ внесут на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что Минздрав России разработал форму справки об изменении пола для предоставления в органы ЗАГС.

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