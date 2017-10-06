Минздрав России разработал форму справок об изменении пола

Минздрав России разработал форму справки об изменении пола для предоставления в ЗАГС, получить ее можно будет после как минимум полутора лет наблюдения у психиатра.

Сейчас проект приказа об утверждении новой формы справок находится на стадии общественного обсуждения. Она должна завершиться 19 октября, сообщается на портале правовой информации.

Если инициатива будет одобрена, такую справку будет выдавать врачебная комиссия. Медики должны будут зафиксировать, что «произошла половая переориентация», после чего документ можно представить в ЗАГС для изменения свидетельства о рождении, а затем и паспорта.

В состав врачебной комиссии войдут врач-психиатр, сексолог и медицинский психолог. Направление на получение такой справки можно будет получить только после наблюдения у психиатра на протяжении не менее полутора лет.

Российское законодательство позволяет менять пол в свидетельстве о рождении с 1997 года. Но, как правило, обратившимся отказывают, так как до сих пор не утверждена форма справки, которая подтверждает смену пола. В итоге гражданам приходится идти в суд.

Ранее сообщалось, что из СНИЛС предлагают убрать строчку о смене пола.