Проблема свалок в Ростовской области останется на ближайшие 10 лет

Вопрос с раздельным сбором и утилизацией мусора в Ростовской области можно будет решить не ранее, чем через 10 лет, рассказал генеральный директор АО «Ростоввторпереработка» Михаил Кутузов. Столько же лет необходимо региону на полный переход на энергосберегающие технологии.

По словам специалиста, проблему невозможно устранить без разделения мусора. Контейнеры по такой системе сбора отходов установлены в десятках школ Ростова-на-Дону, в четырех вузах, а также в некоторых организациях. Об этом сообщает RostovGazeta.

Добавим, «Агролес» в Новочеркасске Ростовской области превратился в несанкционированную свалку из-за бездействия местной администрации. По данным регионального законодательного собрания, жители в течение четырех лет просят решить вопрос. На сегодняшний день из парка вывезли более 150 куб. м мусора, перекрыта дорога, по которой подвозили отходы, появились видеокамеры.