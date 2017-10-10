Регионы рискуют остаться без строителей

С октября Ростехнадзор приступил к проверкам саморегулируемых организаций (СРО), работающих в строительной сфере. Сейчас, по оценке Национального объединения строителей, уже есть основания прекратить деятельность 64 СРО, которые не смогли представить средства, собранные в компенсационный фонд. Семь регионов могут вообще остаться без саморегулируемых организаций. Это означает, что местные строительные компании будут вынуждены свернуть свою деятельность.

Реформа саморегулирования в строительной отрасли вступила в финальную стадию. С октября Ростехнадзор начал проверки саморегулируемых организаций, и в случае неполного размещения средств компенсационного фонда на специальном счете СРО будут ликвидированы, а сведения о них исключены из госреестра. По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), по этому критерию уже есть основания прекратить деятельность по меньшей мере 64 СРО (в каждой саморегулируемой организации состоит не менее ста строительных компаний). 57 СРО разместили средства компенсационного фонда в недостаточном размере (при том, что необходимая сумма должна была составить 28,68 млрд рублей, на счетах было обнаружено всего 3,76 млрд рублей). Кроме того, семь СРО совсем не предоставили сведения о размещении средств компенсационного фонда на специальных счетах. Строительные компании, которые состояли в ликвидированных СРО, автоматически лишатся допуска к работам.

Семь регионов, по прогнозам НОСТРОЙ, могут остаться вообще без строительных СРО. Это Волгоградская, Костромская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская и Смоленская области. Исполнительный директор Национального объединения строителей Виктор Прядеин уточнил, что регионам, которые останутся без СРО, НОСТРОЙ окажет помощь, чтобы оперативно создать новые саморегулируемые организации. Если проблему не решить, то строительство в регионах может остановиться.

— Работать могут только члены СРО, но, согласно существующим нормам, возможно только членство в СРО своего региона, из-за этой правовой коллизии в регионах, оставшихся без СРО, работать никто не сможет, — объяснил генеральный директор ООО «Экспертная инжиниринговая компания», вице-президент Российской палаты строительных экспертов MRICS Сергей Должников.

Виктор Прядеин сообщил, что Ростехнадзор должен будет проверить деятельность всех строительных СРО, но начнут с наиболее подозрительных, по мнению Национального объединения строителей.

— Проверки будут проходить однообразно для всех, согласно графику, который будет готовиться ежеквартально. Если нарушения будут выявлены, на устранение дадут три месяца. Это, на мой взгляд, беспрецедентно большой срок, — рассказал Виктор Прядеин.

Одно из наиболее частых нарушений, на которых ловят СРО, — потеря компенсационного фонда. Он формируется из взносов участников СРО и используется, чтобы возместить ущерб от деятельности членов организации.

— Например, если произошла авария на стройке, то из этих средств выплачивается компенсация и восстанавливаются разрушения. Если компенсационный фонд отсутствует, то, естественно, и компенсации для членов таких СРО не будет, — пояснил Сергей Должников.

По его словам, система саморегулирования до сих пор полноценно не заработала. Наряду со СРО, которые работают прозрачно, есть значительное количество организаций, умудряющихся терять взносы.

— Давно должны работать прокуратура и следственные органы, а пока мы продолжаем платить взносы. Я член двух СРО, а что они делают с нашими деньгами? Куда их девают? Руководство недобросовестных СРО уходит от ответственности, а страдают строители, которые лишаются допуска к работам и вынуждены искать новые СРО и заново платить взносы, — рассказал Сергей Должников.

Ростехнадзор и Минстрой не предоставили оперативных комментариев.

Саморегулирование в строительстве действует с 2009 года, заменив существовавшее ранее лицензирование. За это время вышли на поверхность такие проблемы, как торговля допусками к строительству, утрата средств компенсационных фондов, формальные требования к членам. 3 июля 2016 года был принят закон № 372-ФЗ, который внес изменения в Градостроительный кодекс и другие нормативные акты и существенно ужесточил требования к СРО. В частности, он ввел региональный принцип — саморегулируемая организация может принимать членов только из своего региона. Также СРО обязаны размещать собранные средства компенсационного фонда в полном объеме на спецсчетах аккредитованных банков.