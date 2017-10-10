Полет мышей в космос запечатлеют на камеру

Впервые в истории космонавтики видеотрансляцию полета животных в космос будут передавать на Землю в онлайн-режиме. Для этого на российском космическом аппарате «Бион-М» № 2, предназначенном для медицинских экспериментов, установят видеокамеры. На предыдущем аппарате многие животные умерли в полете, но об их смерти ученые узнали только после посадки.

Первый «Бион-М» был запущен весной 2013 года и через месяц приземлился под Оренбургом. На борту аппарата в контейнерах в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов. Во время полета проводилось 30 экспериментов, но после приземления оказалось, что все монгольские песчанки и часть мышей погибли из-за голода и отсутствия кислорода, а гекконы — от перегрева.

По словам генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» (производитель научных аппаратов «Бион-М») Александра Кирилина, при создании нового биоспутника этот печальный опыт будет учтен.

— На космическом аппарате предусмотрена установка системы «Теленаука», которая позволит накапливать информацию на борту и передавать ее на Землю, — рассказал «Известиям» Александр Кирилин.

Согласно документации, размещенной «Роскосмосом» на сайте госзакупок, на создание комплекса для фундаментальных исследований в области космической биологии и медицины (ОКР «Бион-М») госкорпорация готова потратить 7,435 млрд рублей.

В документации записано, что система «Теленаука» должна сохранять видеоинформацию о состоянии биообъектов на внутреннем накопителе и передавать ее по высокоскоростной радиолинии связи на Землю в реальном или близком к реальному масштабе времени.

По словам директора Института медико-биологических проблем РАН (отвечает в России за проведение всех космических биологических экспериментов) Олега Орлова, без подобной аппаратуры ученые зачастую не знают, чем объяснить полученные научные результаты — факторами космического полета (отсутствие гравитации, радиация) или условиями посадки (стресс и повышенные физические нагрузки).

— Очень важно получать информацию с борта, чтобы отслеживать в режиме реального времени те или иные параметры. Из-за отсутствия такой связи мы часто страдали. Если это решение удастся реализовать, это будет шагом вперед, — рассказал Олег Орлов.

Согласно документации «Роскосмоса», биолабораторию планируется запустить в космос между 1 апреля и 31 октября 2022 года. «Бион» предполагается отправить на орбиту высотой 800 км, где он должен провести 30 суток. Предыдущий «Бион-М» летал на высотах 300–400 км.

— Мы впервые получаем данные о полете на больших высотах. Начинаем биологическую индексацию межпланетных трасс, сравнивая результаты следующего и предыдущего «Биона». У двух экспериментов разные высоты, разный радиационный фон, — пояснил Олег Орлов.

В 2015 году Институт медико-биологических проблем представил на заседании Совета РАН доклад. Там было отмечено, что месячный полет на высоте 800 км по радиационному фактору эквивалентен трехгодовому пребыванию на МКС.

Тогда Совет утвердил программу экспериментов, согласно которой в космический полет отправятся мыши, насекомые, растения, культуры клеток, микроорганизмы.

«Бион» — серия отечественных космических аппаратов, предназначенных для биологических исследований. Первый запуск подобного спутника, получившего название «Космос-605», состоялся в 1973 году. «Бион-М» — его модернизированная версия. Всего на сегодняшний день в космос было запущено 12 биолабораторий.