История в датах: 25 сентября

25 сентября 2002 года в Иркутской области недалеко от поселков Мама и Витимский упал Витимский болид, который иногда называют также вторым Бодайбинским метеоритом — крупное небесное тело, падение которого сопровождалось вспышкой света и взрывом. Метеорит упал в тайгу, общая масса собранных после взрыва фрагментов составила несколько сот килограммов. На фото: долина реки Витим в 2008 году
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Фото: commons.wikimedia.org
25 сентября 1897 года родился американский писатель Уильям Фолкнер, прославившийся в том числе своим романом «Шум и ярость». В 1949 году Фолкнеру была присуждена Нобелевская премия за вклад в развитие современного американского романа. На фото: писатель в 1954 году
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Фото: Getty Images/Corbis
25 сентября 1818 года была проведена первая в мире операция по переливанию крови — ее провел британский акушер Джеймс Бланделл, а в роли донора выступил муж пациентки, которой с помощью шприца перелили несколько унций крови. На фото: переливание крови в больнице Парижа в конце XIX века
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Фото: commons.wikimedia.org
25 сентября 1763 года в Москве был открыт Павловский госпиталь — первая публичная больница в Российской империи, рассчитанная на 25 больных. Больница действует до сих пор, сегодня она рассчитана примерно на тысячу койко-мест. На фото: госпиталь в 1884 году
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