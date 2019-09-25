История в датах: 25 сентября

25 сентября 2002 года в Иркутской области недалеко от поселков Мама и Витимский упал Витимский болид, который иногда называют также вторым Бодайбинским метеоритом — крупное небесное тело, падение которого сопровождалось вспышкой света и взрывом. Метеорит упал в тайгу, общая масса собранных после взрыва фрагментов составила несколько сот килограммов. На фото: долина реки Витим в 2008 году