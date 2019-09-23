История в датах: 23 сентября

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Фото: NASA
23 сентября 1846 года немецкий астроном Иоганн Галле открыл Нептун — восьмую планету Солнечной системы. На фото: снимок планеты, сделанный космическим аппаратом «Вояджер-2» в 1989 году
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Фото: commons.wikimedia.org
23 сентября 1980 года на базе Северного флота России в Северодвинске была спущена на воду подводная лодка проекта «Акула», которая стала самой большой субмариной в мире. На фото: снимок «Акулы», сделанный в 1985 году
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Фото: Global Look Press/Sergey Smirnov
В этот день в 1997 году был анонсирован запуск поисковой системы Yandex.ru. На фото: офис компании в 2017 году
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Фото: Getty Images/Three Lions/Evans
23 сентября 1848 года американец Джон Кертис у себя дома сумел получить рецепт первой жвачки, которую можно было запустить в промышленное производство, — основным ингредиентом стала хвойная смола. На фото: дети жуют жвачку в США в 1955 году
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